Песков объяснил, почему Россия ни с кем не будет обсуждать размещение ракет в Калининградской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается ни с кем обсуждать вопрос размещения ракет в Калининградской области, потому что это российская территория. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Россия никогда не будет ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда. Потому что Калининград — это российская территория», — подчеркнул Песков.

Также в интервью Песков заверил, что Россия не планирует нападать на Украину. Обвинения в подготовке провокации в Донбассе он назвал ложными.

Летом 2021 года Великобритания провела учения Военно-воздушных сил (ВВС) из-за возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области.

А американский военный специалист Себастьян Роблин посчитал Калининградскую область угрозой для НАТО, назвав ее «болезненной занозой». По словам Роблина, ракетные комплексы, установленные в Калининградской области, в случае конфликта России и Альянса будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Литву и Польшу.