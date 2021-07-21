Великобритания проведет учения из-за возможного размещения ракет под Калининградом

Великобритания проведет учения военно-воздушных сил (ВВС) из-за возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на начальника штаба ВВС Великобритании Майкла Уигстона.

«Мы будем учиться рассредоточению», — заявил глава британских ВВС.

В случае возможного размещения крылатых ракет в Калининградской области, как отметил Уигстон, Великобритания попадает в радиус гарантированного поражения.

Учения британских ВВС будут нацелены на обучение пилотов тому, как садиться на гражданские аэродромы или автотрассы.

«Силы спецназначения» в Великобритании будут проводить опасные операции по противостоянию другим странам, в том числе России и Китаю. Новые операции готовят особая воздушная и лодочная службы. Бригадир Марк Тоттен планирует возглавить силы морской пехоты, которые будут помогать спецподразделениям бороться с угрозами — в первую очередь с терроризмом и наемниками. Операции будут проходить не только в Великобритании, но и по всему миру.