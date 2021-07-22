Калининградскую область посчитали угрозой для НАТО

Ракеты дальнего действия, которые могут запустить из Калининградской области, в случае конфликта России и НАТО станут «болезненной занозой в боку альянса». Такое мнение выразил военный специалист Себастьян Роблин из США.

Причиной войны между РФ и Североатлантическим альянсом в теории могут стать прибалтийские страны, написал он в своем материале на сайте 19FortyFive.

По словам Роблина, ракетные комплексы, установленные в Калининградской области, будут препятствовать передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Литву и Польшу.

«Российские ракеты, размещенные в Калининграде, могут угрожать быстрым поражением наземных баз, кораблей и даже самолетов на большей части Балтийского моря, в Польше и даже в некоторых частях Германии», — пояснил он.

Еще одна проблема для НАТО, по мнению специалиста, — это радары российской разведки. Их расположение позволяет собирать стратегически важные данные, которые могут выдать планируемые действия противника.

Он также предположил, что угроза, которая исходит из Калининградской области, настолько серьезна, что НАТО будет вынужден начать осаду региона.

В мае в Калининградской области завершилось создание 18-й гвардейской мотострелковой дивизии. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ее состав входят мотострелковые и танковый полки, артиллерийские и зенитные части, а также несколько отдельных батальонов.