Песков назвал пожар у Запорожской АЭС провокацией украинских националистов

Блоки Запорожской АЭС не были повреждены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Станция продолжает работу в обычном режиме. Он подчеркнул, что пожар в здании на территории станции был провокацией против России.

«Запорожская АЭС не подвергалась ударам и не была повреждена. То, что произошло вокруг нее, было провокацией со стороны украинских националистов и экстремистов, которые осуществили нападение на российские ВС», — привел ТАСС слова Пескова. Об этом пресс-секретарь главы государства рассказал в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Песков также отметил, что Россия ожидает третьего раунда переговоров с украинскими властями. В РФ выразили надежду на то, что Киев прислушается к требованиям российской стороны.

Также Песков добавил, что Россия не ставит целью разделить Украину на части, а только добивается обеспечения гарантий собственной безопасности, отметило агентство.

4 марта Песков отметил, что в Соединенных Штатах в нынешнее время фиксируется запредельная концентрация ненависти ко всему русскому. В такой крайне напряженной атмосфере не всем удается сохранять здравие ума, отметил пресс-секретарь. Как пояснил Песков, крайне непросто будет назвать партнерами западные страны — при таком отношении с их стороны.