Песков заявил, что Россия ждет третьего раунда переговоров с Украиной

В России надеются, что в ходе третьего раунда переговоров власти Украины прислушаются к выдвинутым российской стороной требованиям. В Кремле подчеркнули, что ждут встречи.

Позицию российской стороны озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнили «Известия».

Россия и Украина провели уже два раунда переговоров. Первый состоялся в Гомельской области, второй — в Беловежской пуще. По итогам последней встречи стороны условились о создании гуманитарных коридоров для мирных жителей и доставке продуктов и продовольствия.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова продолжить переговоры с Россией в любое время.

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем уточнил, что российская сторона открыта к диалогу при условии выполнения всех требований России.

В ходе третьего раунда переговоров, надеются в Кремле, представители Украины займут разумную и конструктивную позицию.