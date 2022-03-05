Песков заявил, что Россия ждет третьего раунда переговоров с Украиной
В России надеются, что в ходе третьего раунда переговоров власти Украины прислушаются к выдвинутым российской стороной требованиям. В Кремле подчеркнули, что ждут встречи.
Позицию российской стороны озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнили «Известия».
Россия и Украина провели уже два раунда переговоров. Первый состоялся в Гомельской области, второй — в Беловежской пуще. По итогам последней встречи стороны условились о создании гуманитарных коридоров для мирных жителей и доставке продуктов и продовольствия.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что Украина готова продолжить переговоры с Россией в любое время.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем уточнил, что российская сторона открыта к диалогу при условии выполнения всех требований России.
В ходе третьего раунда переговоров, надеются в Кремле, представители Украины займут разумную и конструктивную позицию.