«Едут рассудком»: Песков заявил о нагнетании русофобии в США

В США в нынешнее время фиксируется запредельная концентрация ненависти ко всему русскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова привел Telegram-канал Ura.ru.

«В Кремле фиксируют истеричное запредельное нагнетание русофобского припадка в США. В такой крайне напряженной атмосфере не всем удается сохранять здравие ума и многие едут рассудком», — сказал Песков.

Также он отметил, что Кремль не отказывается от своих первоначальных планов по денацификации Украины в рамках проводимой специальной операции, хотя украинская сторона утверждает, что на переговорах главным образом стоит вопрос о неразмещении отдельных видов вооружений.

Песков пояснил, что при таком отношении со стороны западных стран назвать их партнерами будет крайне непросто.

Российская армия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. Запад ввел против РФ масштабные экономические и финансово-хозяйственные санкции.