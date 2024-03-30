30 марта 2024, 12:52
Песков напомнил об изменившихся границах России в ответ на слова Зеленского о переговорах
Песков предложил Зеленскому учитывать новую реальность после слов о переговорах
После начала проведения специальной военной операции границы России и Украины изменились, и с этим придется считаться. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров.
Он напомнил, что у России появились четыре новых региона и эту ситуацию невозможно не учитывать.
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«Геополитическая реальность с момента начала СВО кардинально поменялась, изменились границы и Украины, и Российской Федерации. У нас появилось четыре новых субъекта, и это нельзя не учитывать, это новая реальность, с которой, безусловно, всем придется считаться», — заявил Песков.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что переговоры о мире с Россией возможны, если украинские войска выйдут на границы, где они находились на 24 февраля 2022 года, фактически признав невозможность вернуть под контроль Киева Крым, а также Донецкую и Луганскую народные республики.
До этого президент Украины настаивал, что намерен добиваться возвращения всех территорий в границах 1991 года.
Переговоры с Украиной возможны только в тех реалиях, которые уже сложились. Так оценил перспективы дипломатического урегулирования конфликта президент России Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву.
При этом он подчеркивал, что прекращение боевых действий возможно только на условиях полных гарантий безопасности, а не простой приостановки, которой ВСУ могут воспользоваться для перевооружения.
Россия
Украина
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