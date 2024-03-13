Власть 13 марта 2024, 05:38 «Без хотелок». Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине Путин: РФ готова к переговорам, но на основании реальности РИА «Новости»

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Российские власти готовы провести переговоры по ситуации на Украине, но основываться они должны на реальности. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА «Новости».

«Но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — подчеркнул президент.

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По его словам, переговоры не должны стать паузой для перевооружения ВСУ. Этот процесс — серьезный разговор с гарантиями безопасности РФ. Путин подчеркнул, что российская сторона хочет разрешить конфликт мирным путем, но для этого она должна четко понимать, что речь идет не о приостановке боевых действий.

Также Путин заявил, что РФ готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Но, по словам главы государства, в этом вопросе все не «несется так в лоб».