Кремль не получал предложение Турции о переговорах с Западом — Песков | 360°

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Кремль не получал предложение Турции о переговорах с Западом — Песков

Песков: Кремль не получал предложение Турции о переговорах с Западом по Украине

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Кремль не располагает информацией о желании Турции организовать переговоры России с западными государствами по ситуации на Украине, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

Турецкая газета Milliyet ранее распространила данные об инициативе Анкары стать посредником в переговорах России и США, Франции, ФРГ и Великобритании. Однако конкретных предложений Москве не поступало, заметил Песков.

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«Пока нет», — сказал он.

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При этом глава Объединенного парламентского комитета Турция-Евросоюз Исмаил Эмрах Карайель говорил о потенциальном месте проведения переговоров. Это может быть Стамбул.

В экспертном сообществе полагают, что диалог по Украине Запад может использовать для давления на Москву. Такого мнения придерживается член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Ранее журналист Алексей Пиманов напомнил, как менялась риторика Владимира Зеленского в отношении России. В 2014 году комик говорил о необходимости сохранения связей с РФ, а когда стал президентом, кардинально изменил взгляды.

Дмитрий Песков

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