Переговоры в Стамбуле назвали попыткой надавить на Россию по ситуации на Украине | 360°

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Переговоры в Стамбуле назвали попыткой надавить на Россию по ситуации на Украине

Эксперт Безпалько: Запад хочет вынудить Россию пойти на компромисс по Украине

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Переговоры в Стамбуле по украинскому конфликту могут быть использованы для давления на Россию. Цель — заставить РФ пойти на определенные уступки. Таким предположением поделился с РИА «Новости» член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Эксперт заявил, что западные страны могут опасаться того, что российское государство «может сконцентрироваться» и увеличить свои силы.

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«Будет проведена мобилизация, обновлена техника, <…> и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер», — сказал он.

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Поэтому, по мнению Безпалько, сейчас все страны Запада спешат закрепить успех и принудить Россию пойти на компромиссы.

Ранее председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил, что площадкой для переговоров между представителями России и четырех стран Запада — США, Франции, Германии и Великобритании — может стать Стамбул.

Турция

Переговоры

Украина

Отношения России и Украины

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