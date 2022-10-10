Переговоры в Стамбуле назвали попыткой надавить на Россию по ситуации на Украине | 360°

Мир 10 октября 2022, 02:15 Поделиться Telegram

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Viber Переговоры в Стамбуле назвали попыткой надавить на Россию по ситуации на Украине Эксперт Безпалько: Запад хочет вынудить Россию пойти на компромисс по Украине РИА «Новости»

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Переговоры в Стамбуле по украинскому конфликту могут быть использованы для давления на Россию. Цель — заставить РФ пойти на определенные уступки. Таким предположением поделился с РИА «Новости» член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Эксперт заявил, что западные страны могут опасаться того, что российское государство «может сконцентрироваться» и увеличить свои силы.

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«Будет проведена мобилизация, обновлена техника, <…> и после этого ситуация на фронте изменится не в пользу Украины. И переговоры будут носить иной характер», — сказал он.

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Поэтому, по мнению Безпалько, сейчас все страны Запада спешат закрепить успех и принудить Россию пойти на компромиссы.

Ранее председатель объединенного парламентского комитета Турции и ЕС Исмаил Эмрах Карайель сообщил, что площадкой для переговоров между представителями России и четырех стран Запада — США, Франции, Германии и Великобритании — может стать Стамбул.

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