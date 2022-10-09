Риторика Зеленского кардинально изменилась за последние 8 лет | 360°

Спецоперация 09 октября 2022, 21:41 Поделиться Telegram

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Viber Риторика Зеленского кардинально изменилась за последние 8 лет Журналист Пиманов: риторика Зеленского кардинально поменялась за последние восемь лет РИА «Новости»

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Бывший комик, основатель «Квартала-95», а ныне президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году заявлял о желании говорить на одном языке с русскими, а в 2022-м призвал НАТО нанести превентивный удар по РФ. Изменение во взглядах политика заметил ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов.

Журналист показал в эфире Первого канала архивные кадры с участием Зеленского. На одном из роликов, снятом в 2014 году, комик выступает перед публикой в Горловке.

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«Очень важный момент: я хочу, чтобы мы все говорили на одном языке. На том, на котором мы сейчас с вами говорим. Вы понимаете, что мы не может быть против русского народа в принципе? Потому что это один и тот же народ», — заявил он.

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Однако вскоре его мнение стало меняться. Зеленский стал поддерживать украинских бойцов, которые бьют по Донбассу. А на дебатах в рамках предвыборной кампании во время гонки за президентское кресло он встал на колени перед теми, чьи сыновья, мужья и отцы не вернулись домой.

Еще более агрессивной стала риторика Зеленского в октябре 2022 года. Он призвал военно-политический блок нанести «превентивный» удар по России. Однако позднее в офисе президента стали оправдываться, утверждая, что Зеленский имел в виду не использование ядерного оружие против РФ, а санкции.

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