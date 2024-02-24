Мир 24 февраля 2024, 02:00 Первый ушел. Литовского наемника ликвидировали под Артемовском 15min: литовского наемника Тумаса ликвидировали под Артемовском в ДНР РИА «Новости»

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Наемника из Литвы Тадаса Тумаса, воевавшего на стороне Украины, ликвидировали в районе Артемовска в ДНР. Об этом сообщил литовский новостной портал 15min.

Информацию о гибели 43-летнего литовца подтвердил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Тумас числился в 92-й штурмовой бригаде ВСУ, в районе Артемовска он вместе с украинским боевиком попал под удар FPV-дрона российских войск.

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По данным портала, это первый литовец, который погиб в боях за Украину.

Ранее стало известно о ликвидации третьего финского наемника под Артемовском. Солдату удачи был 21 год. Всего в ВСУ служат десятки граждан Финляндии, но их точное количество неизвестно.

Во время удара по подконтрольному украинским военным Курахово в ДНР ликвидировали четырех колумбийских наемников. Родственникам даже не сообщили об их гибели.