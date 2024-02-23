Мир 23 февраля 2024, 01:45 «Даже не позвонили». В ДНР уничтожили четверых колумбийских наемников Vanguardia: четыре наемника ВСУ из Колумбии умерли при ударе в ДНР Freepik

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Четырех колумбийских наемников ВСУ уничтожили во время удара в подконтрольном украинским военным Курахово в ДНР. Об этом сообщило издание Vanguardia, сославшись на родственников одного из погибших.

По данным газеты, один из боевиков — 28-летний Вильмер Мартинес Васкес, приехавший из Колумбии. Он отправился в ряды ВСУ в апреле 2023 года. Родственники военного заявили, что солдат скончался 19 февраля при ударе в Курахово.

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«Из украинского батальона, к которому он был приписан, нам даже не позвонили, чтобы официально сообщить, что он погиб. <...> Там погибли четверо колумбийских солдат», — рассказал брат военного.

Он отметил, что о смерти мужчины рассказал его сослуживец, а опознать тело наемника смогли с помощью серебряных цепочек.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что наемники из Канады и Грузии были вместе с «азовцами»* перед уходом из Авдеевки. Минобороны выпустило видео из региона, где военные ВС России продемонстрировали позиции украинской армии около железнодорожного вокзала.

* Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.