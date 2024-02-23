23 февраля 2024, 11:54
Третьего финского наемника убили в зоне СВО
Ilta-Sanomat: третьего финского наемника ликвидировали в районе Артемовска
Третьего финского наемника убили с зоне специальной военной операции на Украине. Как сообщила газета Ilta-Sanomat, мужчине был 21 год.
Иностранного наемника ликвидировали в районе Артемовска. Это третий финн, убитый на СВО, передали авторы материала. О смерти первого сообщали в июне 2023 года, второго — в октябре.
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Всего на стороне Вооруженных сил Украины находятся десятки граждан Финляндии. Но их точное количество и сроки контрактов не названы.
Ранее четырех колумбийских наемников ВСУ уничтожили во время удара в подконтрольном украинским военным Курахове в ДНР. Семьям солдат даже не позвонили, чтобы сообщить о гибели их родственников.
Иностранные наемники не раз говорили о том, что в ВСУ им сложно. Ранее военный из США пожаловался, что российские подразделения охотятся на боевиков с помощью беспилотников.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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