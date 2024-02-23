Спецоперация 23 февраля 2024, 11:54 Третьего финского наемника убили в зоне СВО Ilta-Sanomat: третьего финского наемника ликвидировали в районе Артемовска Freepik

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Третьего финского наемника убили с зоне специальной военной операции на Украине. Как сообщила газета Ilta-Sanomat, мужчине был 21 год.

Иностранного наемника ликвидировали в районе Артемовска. Это третий финн, убитый на СВО, передали авторы материала. О смерти первого сообщали в июне 2023 года, второго — в октябре.

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