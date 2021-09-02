«Газпром» начнет поставлять голубое топливо в Европу по «Северному потоку — 2» до конца 2021 года. Об этом заявил председатель правления энергетической компании Алексей Миллер.

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу „Северный поток — 2“ на европейский рынок», — приводит газета «Известия» слова Миллера на праздничном селекторном совещании к Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

Накануне генеральный директор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов сообщил, что работы на первой нитке «Северного потока — 2» находятся на завершающей стадии. По его словам, «Газпром» прикладывает максимум усилий для скорейшего запуска трубопровода.

В конце августа в компании рассказали, что Европа может получить до конца года 5,6 миллиарда «кубов» газа по «Северному потоку — 2».