5,6 миллиарда кубометров газа может быть поставлено по газопроводу «Северный поток — 2» в этом году. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Газпром».

В компании уточнили, что по «Северному потоку» за последние семь месяцев в Европу было поставлено 33,7 миллиарда кубометров. Также они добавили, что в 2020 году было рекордное количество поставок.

«По нему было транспортировано 59,3 миллиарда кубометров газа — на 7,8% больше его плановой производительности (55 миллиарда кубометров)», — рассказали в пресс-службе компании.