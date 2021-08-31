Работы на первой нитке «Северного потока — 2» находятся уже на завершающей стадии. Об этом заявил гендиректор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов.

По его словам, сейчас завершаются пусконаладочные работы. Они обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации, сообщил «Прайм».

«Работы по трубоукладке второй нитки также находятся на завершающей стадии, и для ввода уже ее в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке», — добавил он.

Каримов подчеркнул, что «Газпром» прикладывает максимальные усилия для запуска трубопровода в ближайшее время.

Газопровод «Северный поток — 2» состоит из двух ниток, общая мощность которых составляет 55 миллиардов кубометров в год. По проекту они протянутся от берегов России до Германии через Балтийское море. В декабре 2019 года работы приостановили из-за того, что швейцарская фирма Allseas отказалась от участия в строительстве из-за угрозы США ввести санкции.

В декабре 2020 года укладка труб возобновилась. В конце июля стало известно, что «Северный поток — 2» завершен на 99%.