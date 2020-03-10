Первый человек в Монголии заразился коронавирусом

В Монголии подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Лихорадка у заболевшего началась еще 7 марта. В страну он прилетел из Франции транзитом через Москву.

Первоначальный скрининг показал положительный результат на COVID-19, сообщило информационное агентство «Монцамэ». Заразившегося поместили в карантин. Медики оценивают его состояние как стабильное.

С иностранцем непосредственно контактировали два гражданина Монголии. Они игнорировали советы специалистов и покинули административную единицу Дорноговь. Обоих монголов намерены привлечь к юридической ответственности — они нарушили правила и карантин, введенные из-за коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском Ухане в декабре 2019 года. Выяснилось, что ее возбудитель — новый тип коронавируса. Сейчас им заражены уже почти 114 тысяч человек по всему миру, врачи не смогли спасти четыре тысячи пациентов.

Вирус, считают ученые Сингапура, способен маскироваться и выдавать себя за лихорадку денге. Медики столкнулись со случаями, когда зараженные поступали на лечение с температурой и сыпью. Кашля, насморка и боли в горле у них не было.