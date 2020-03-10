Ученые Сингапура сообщили о новых симптомах COVID-2019

Ученые Сингапура сообщили, что коронавирус может успешно маскироваться под лихорадку денге. Пациенты поступают на лечение с температурой и сыпью, вместо привычных симптомов вроде кашля, насморка и боли в горле.

Результаты исследования сингапурских медиков опубликовала газета The Straits Times. Помимо смазанной симптоматики, лабораторные исследования могут давать «ложноположительные результаты на денге».

Врачи сообщили о двух случаях, зафиксированных в Сингапуре. Мужчина 9 февраля посетил больницу с кашлем, высокой температурой и низким количеством тромбоцитов в крови. Анализ дал отрицательный результат на денге, но после ухудшения состояния больной сделал еще один тест в другой больнице, который оказался положительным. Впоследствии выяснилось, что у него был Covid-19, и повторные анализы на денге оказались отрицательными.

Положительный результат на денге оказался и у женщины, которая обратилась за врачебной помощью 13 февраля. Через три дня ей стало трудно дышать, и повторный тест выявил коронавирус. Еще один анализ на денге показал отсутствие носителя лихорадки в ее крови.

В Китае зафиксировано наибольшее количество заболевших и произошло 3,1 тысячи летальных исходов. Второе место в мире по распространяемости уханьской пневмонии досталось Италии. Премьер-министр Джузеппе Конта объявил карантин на территории всей страны.