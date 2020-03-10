Коронавирус в России и мире. Главное на 10 марта

В России

Разумеется, доля влияния коронавируса на курс рубля и мировую экономику не столь невелика, но она есть. Китай на фоне временной приостановки некоторых отраслей производства заявил о снижении потреблении нефти. Саудовская Аравия, которая зависит от добычи «черного золота» больше, чем Россия, несет убытки из-за резкого снижения туристов и паломников в главные мусульманские святыни — Мекку и Медину. Все боятся заразиться. На этом фоне саудовцы намерены увеличить добычу углеводородов, а также снизить цены на нефть.

Пока страны ОПЕК+ не могут договориться о сокращении добычи. В минувшую пятницу провалились последние переговоры в Вене из-за разных позиций стран. Мир сейчас находится в ожидании новых переговорах, который пройдут 18 марта.

Врачи выявили еще троих инфицированных в столице. Кроме того, новый вирус нашли у россиянина в ОАЭ. Всего в России зафиксировано 17 случаев заболевания COVID-2019. Двое из них — граждане КНР, один — гражданин Италии, еще 14 — россияне, которые вернулись из Италии.

Сегодня оперативный штаб обнаружил еще трех заболевших. Таким образом, число зараженных увеличилось до 20 человек.

В мире

Коронавирус не прекратит распространяться по миру как минимум до начала лета. Эпидемия может сохраниться до начала июня, заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Инфекция продолжает бушевать в Италии. На фоне этого в 22 тюрьмах начались беспорядки из-за того, что заключенным запретили посещения. Некоторым узникам даже удалось взять офицеров охраны в заложники, в одной тюрьме преступники смогли пробраться в лазарет и умереть от передозировки наркотическими веществами.

Премьер-министр Джузеппе Конти ввел карантин, ранее затронувший только северные регионы, во всей стране. Отныне передвижение по стране возможно только в экстренных случаях. Карантин начнет действовать с 10 марта.

Сейчас в Италии более девяти тысяч зараженных, 462 человека погибли.

Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить из-за эпидемии COVID-2019. Он должен пройти в Канаде с 16 по 22 марта. Пока обстановка в Монреале спокойная.

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверены, что эпидемия коронавируса имеет все шансы перерасти в пандемию, так как болезнь охватила более сотни стран по всему миру.

В Иране захотели защитить себя от нового вируса с помощью метилового спирта. В итоге погибли семь человек. В стране 6566 зараженных, а 194 пациента погибли.

Церемония зажжения и передачи олимпийского огня для игр в Токио из-за вирусной вспышки пройдет в Олимпии без зрителей и даже журналистов. В мероприятии будет участвовать около 100 человек, заранее аккредитованных Международным олимпийским комитетом и оргкомитетом Игр в Токио.