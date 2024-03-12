Мир 12 марта 2024, 18:16 Первый автомобиль с российскими номерами задержали в Литве Первый автомобиль с российскими номерами задержали на КПП в Литве Zheng Huansong / Global Look Press

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Таможенники на контрольно-пропускном пункте в Литве задержали первый автомобиль с российскими государственными регистрационными знаками. Об этом сообщила пресс-служба таможенного управления прибалтийской республики.

В ведомстве уточнили, что автомобиль Audi Q7 остановили на КПП рядом с населенным пунктом Медининкай

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За рулем находился гражданин Молдавии, который ехал в Белоруссию. Против него завели административное дело. Автомобиль, вероятно, конфискуют.

Власти Литвы заявляли, что с 11 марта начали изымать машины с российскими номерами. Водителям рекомендовали сменить номер на литовский, либо покинуть страну. Иначе им грозит конфискация транспорта в пользу государства.

В литовской таможне уточняли, что ограничение на движение не будет действовать только на автомобили, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из нее.