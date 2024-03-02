Мир 02 марта 2024, 19:35 Литовские таможенники с 11 марта начнут конфисковывать авто с российскими номерами Таможня Литвы: с 11 марта авто с российскими номерами будут конфисковывать РИА «Новости»

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Автомобили с российскими регистрационными номерами начнут конфисковывать в Литве с 11 марта. Информация об этом появилась на сайте таможни прибалтийской страны.

В ведомстве указали, что на территории Литвы до сих пор есть люди, управляющие автомобилями, зарегистрированными в России.

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«До 11 марта они должны либо зарегистрировать транспортные средства в Литве, либо покинуть ЕС», — предупредили представители таможни.

В релизе также указали на то, что с 11 марта владельцам автомобилей с российскими номерами будет грозить наказание по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях.

Санкция по ней предусматривает штраф и конфискацию машины. Эти требования не будут распространяться на автомобили, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее.

Такие транспортные средства могут находиться на территории Литвы в течение 24 часов. Причем в автомобиле обязательно должен находиться его владелец. В противном случае машину не пустят в республику.

В феврале аналогичные меры ввели власти Латвии.