Мир 11 марта 2024, 01:11 В Литве с 11 марта начали конфисковывать машины с российскими номерами Freepik

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Машины с российскими регистрационными номерами начали конфисковывать в Литве с 11 марта. Об этом сообщило РИА «Новости».

Водители таких автомобилей должны либо перерегистрировать номер на литовский, либо уехать из страны. Если они этого не сделают, то им придется понести ответственность за нарушение законодательства по статье 515 кодекса об административных правонарушениях. В качестве наказания предусматривают штраф и конфискацию транспорта.

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Ранее представитель литовского таможенного департамента Ирмина Фролова-Милашене заявила, что около 50 машин с российскими номерами все еще находятся на территории страны. Она объяснила, что это стоящие на местных парковках автомобили, и те, на которых регулярно ездят водители.