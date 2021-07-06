Первые случаи заражения штаммом «дельта плюс» зафиксировали в Турции

В Турции впервые зафиксировали заражение штаммом коронавируса «дельта плюс». Его нашли у троих пациентов.

Заражение индийской мутацией произошло в трех провинциях страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу Министерства здравоохранения Фахреттин Коджа.

«В трех провинциях, включая Стамбул, зафиксирован вариант „дельта плюс“. Во всех случаях заболевшие не были вакцинированы. Их состояние хорошее, госпитализации нет», — сказал Фахреттин Коджа.

По словам министра, другой индийской мутацией «дельта» заразились уже 286 человек в 30 провинциях Турции.

В Турции вакцинацию проводят двумя препаратами: китайским CoronaVac и американо-немецкой Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение «Спутника V». К началу июля в Турции, по данным Минздрава, привились первым компонентом вакцины 36 миллионов человек, а полную вакцинацию прошли около 16 миллионов.

Ранее стало известно, что россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут попасть в Турцию без предъявления ПЦР-теста.