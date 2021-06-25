Образец «дельта плюс» обнаружили в России. Новый вариант отличается от других мутаций

В России заговорили о заражении «дельтой плюс» — модификацией индийского штамма. Выяснилось, что еще в апреле в стране обнаружили образец нового варианта. «Дельта плюс» отличается заразностью и способностью обходить иммунитет, но вакцина с ней все равно справиться.

В России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». По данным «Фонтанки», это пока что это единственный случай и есть вероятность, что он завозной. Его уже зафиксировали в США, Великобритании и других странах.

Ранее директор НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко рассказала, что пока что нет оснований утверждать, что вариант более опасный и смертельный, чем другие штаммы. Она также отметила, что похожая мутация есть в уже известных бразильском и южноафриканском вариантах коронавируса.

Роспотребнадзор начал проверять информацию о выявленном варианте. Ведомство также заявило, что такие сообщения иногда не подтверждаются после научной экспертизы.

Чуть позднее выяснилось, что данных о случаях заражения «дельтой плюс» в России нет. В беседе с ТАСС Даниленко прояснила, что в России обнаружили только образец этого варианта. Его нашли в апреле, а в последующие месяцы исследователи больше не находили «дельту плюс».

Что представляет собой штамм

«Дельта плюс» — это новая модификация индийского штамма коронавируса. Это версия уже существующего варианта «дельта». По мнению медиков, она более заразна, а болезнь протекает тяжелее.

Новый вариант способен лучше проникать в организм и обходить иммунитет благодаря сильной способности связываться с рецепторами клеток людей, написала «Газета.ru».По мнению индийских медиков, новым вариантом можно заразиться, даже проходя мимо инфицированного без маски.

Он также вызывает необычные симптомы у больного: диарею и шум в ушах. И может даже понизить эффективность от вакцины, поскольку вариант уменьшает активность антител.

Однако российские производители вакцин от коронавируса уверены, что препарат может справиться с «дельтой плюс». Директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов заявил, что «ЭпиВакКорона» способна справиться как с обычной «дельтой», так и с «дельтой плюс». По его словам, мутации не попадают в структуру пептида, лежащего в основе вакцины.

Ранее в индийском штате Мадхья-Прадеш умерли два человека от последствий заражения этим вариантом, всего было зафиксировано семь случаев. При этом трое успели ранее пройти первую или вторую фазы вакцинации. Именно им и удалось вылечиться дома без осложнений.

В других странах

В Индии зафиксировали почти 50 случаев заражения новым вариантом. Большинство заболевших зафиксировали в трех штатах: Махараштра, Тамилнад и Мадхья-Прадеш.

«Дельта плюс» вышла за пределы Индии и появилась в 11 странах, написала CNN. В США 83 случая, на втором месте Великобритания, где сообщили о 41 заболевании.

В последней стали более тщательно следить за контактами, чаще проводить тесты и изолировать людей в тех местах, где обнаружили инфицированных штаммом.

Штамм также проник в Канаду, Японию, Непал, Польшу, Португалию, Швейцарию и Турцию.

Прогнозы

Российские медики по-разному оценивают возможность распространения нового штамма в стране. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с «Газетой.ru» рассказал, что пока рано делать неблагоприятные прогнозы. Тем не менее не стоит забывать, что «дельта плюс» гораздо более заразна по сравнению с другими вариантами.

По его мнению, при отсутствии популяционного иммунитета штамм может спустя два месяца вызвать огромную волну заболеваемости, которая будет сильнее, чем от «дельты».