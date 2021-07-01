Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут попасть в Турцию без предъявления ПЦР-теста. По мнению главы транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, такие меры повлияют на увеличение количества ежедневных рейсов в Турцию. Специалист считает, что их число может вырасти до 150 за сутки. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Уже с первого дня — с 22 июня, мы видим увеличение количества популярности Турции и количества рейсов. Только в первый день было выполнено 78 рейсов, сейчас ежедневно эта цифра может вырасти в два раза, и 150 рейсов из 32 городов России будут выполнять по маршруту в Анталью, Бодрум, Даламан — на популярные турецкие курорты рейса», — заявил специалист.

Горин отметил, что многие туристы полетели в Турцию благодаря перенесенным с прошлого года путевкам. По его мнению, многие туроператоры готовы выполнять свои обязательства по этому направлению.