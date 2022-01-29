Вирусолог рассказал подробности о новом подштамме «омикрона»
Вирусолог Волчков рассказал, что нового подштамма «омикрона» не стоит опасаться
Вирусолог Павел Волчков призвал на данном этапе сильно не отделять новый подвид штамма «омикрона» ВА.2 от изначального варианта. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ. Медик отметил, что вирус может действительно начать активно распространяться, но едва ли вытеснит классический вариант.
«Что касается этого подштамма, я не думаю, что на данном этапе стоит как-то значительно разделять „омикрон“ и этот подштамм. Он может действительно распространятся и занять какой-то процент, долю, может быть, даже значимую долю. Не думаю, что он прям непосредственно исходный „омикрон“ вытеснит за столь короткое время», — поделился эксперт.
Медик добавил, что вспышка нового штамма вируса действительно оказалась достаточно сильной по всему миру, но вряд ли она окажется долгой. В то же время Волчков обратил внимание на то, что вариант коронавируса «омикрон» отличается значительной динамичностью. По словам специалиста, уже сейчас начали конкурировать между собой несколько видов так называемых подштаммов «омикрона».