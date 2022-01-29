Вирусолог рассказал подробности о новом подштамме «омикрона»

Вирусолог Павел Волчков призвал на данном этапе сильно не отделять новый подвид штамма «омикрона» ВА.2 от изначального варианта. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ. Медик отметил, что вирус может действительно начать активно распространяться, но едва ли вытеснит классический вариант.

«Что касается этого подштамма, я не думаю, что на данном этапе стоит как-то значительно разделять „омикрон“ и этот подштамм. Он может действительно распространятся и занять какой-то процент, долю, может быть, даже значимую долю. Не думаю, что он прям непосредственно исходный „омикрон“ вытеснит за столь короткое время», — поделился эксперт.

Медик добавил, что вспышка нового штамма вируса действительно оказалась достаточно сильной по всему миру, но вряд ли она окажется долгой. В то же время Волчков обратил внимание на то, что вариант коронавируса «омикрон» отличается значительной динамичностью. По словам специалиста, уже сейчас начали конкурировать между собой несколько видов так называемых подштаммов «омикрона».