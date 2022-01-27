Врач предупредил о новой разновидности штамма коронавируса «омикрон»

Предположительно новую разновидность «омикрона» BA.2 сложнее распознать, чем классическую разновидность данного штамма. С таким заявлением выступил специалист Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн. Он отметил, что новый подвариант этого штамма может быть неподвластен обычным тестам, которые применяются в мировой практике.

«Обычные тесты COVID-19 могут показать положительный или отрицательный результат, но они не могут определить конкретный подтип. „Омикрон“ имеет генетическую особенность, которая позволяет легко классифицировать образец. Новый подвариант BA.2 не обладает этой характеристикой, поэтому исследователи больше не могут использовать этот быстрый метод», — объяснил он в беседе с порталом ABC News.

По словам врача, данную разновидность вируса можно распознать при помощи специальной технологии генетического секвенирования. При этом для выявления заражения коронавирусом людям все равно достаточно просто сдать обычный ПЦР-тест, который в любом случае покажет наличие инфекции в организме.

Ранее новую разновидность «омикрона» выделили в Великобритании. Там отметили, что в стране все равно превалирует обычный вариант этого вируса, доля случаев заболевания BA.2 на текущий момент остается незначительной.