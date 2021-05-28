Первые огневые испытания двигателя гиперзвуковой ракеты провели в США

Соединенные Штаты провели первые испытания твердотопливного двигателя, которые будут использовать в гиперзвуковых ракетах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ВМС США.

По данным пресс-службы, первая ступень твердотопливного двигателя станет частью новой американской ракеты с гиперзвуковым планируемым блоком. В ВМС отметили, что испытания прошли успешно. Впереди совместное с армией тестирование гиперзвукового оружия. Оно пройдет в начале 2022 года. После этого, отметили в пресс-службе, гиперзвуковые ракеты дальнего действия поступят на вооружение американских ВС.

В марте руководитель программы ВВС США по вооружениям Хит Коллинс сообщил о готовности к испытаниям гиперзвуковой ракеты AGM-183A. По его словам, ее привезли на авиабазу в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52 Stratofortress. Как писало издание Daily Express, эта ракета может меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина.

Ранее немецкий политолог Томас Егер заявил, что атомный подводный дрон «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечат России безопасность и позволят сохранить статус сверхдержавы.