Немецкий журналист перечислил оружие, которое позволит России сохранить статус сверхдержавы

Атомный подводный дрон «Посейдон» и гиперзвуковая ракета «Циркон» обеспечат России безопасность и позволят сохранить статус сверхдержавы. Об этом в своей статье для немецкого издания Focus написал Томас Егер, сообщило РИА «Новости».

Россия модернизирует свой стратегический потенциал, пока США и Китай усиливают противоборство в космосе. Когда стало известно о работе России над новым оружием, которое позволит ей наносить ядерный удар из глубин океана, многие специалисты на Западе поначалу не воспринимали эти планы всерьез. Но теперь они действительно обеспокоены.

Атомный подводный дрон «Посейдон» (2М39) способен автономно двигаться по океанам и нести ядерную боеголовку. Его дальность действия может достигать 10 тысяч километров. Зарубежные специалисты отмечают, что «Посейдон» слишком быстр и малошумен, чтобы его можно было обнаружить. При приближении к вражескому побережью «Посейдон» способен вызвать радиоактивное цунами, указал автор статьи.

Гиперзвуковую ракету «Циркон» при этом невозможно отразить, учитывая ее огромную скорость. Во время испытаний в 2020 году ракета развила скорость 6000 километров в час. Системы ПВО против «Циркона» бессильны, отметил журналист.