СМИ: США испытают новую гиперзвуковую ракету в течение месяца

К испытаниям американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A все готово: ее уже привезли на авиабазу в Калифорнии и установили на бомбардировщике B-52 Stratofortress. ВВС США начнут тестирование нового оружия в течение 30 дней. Об этом сообщило издание Daily Express.

«Испытательный самолет для проведения первого испытательного полета <…> готов, и сейчас он проходит процедуру наземных испытаний», — приводит газета слова руководителя программы ВВС США по вооружениям Хита Коллинса.

Daily Express пишет, что эта ракета может меньше чем за 20 минут долететь до Москвы и за полчаса — до Пекина. В публикации говорится, что AGM-183A «расширяет возможности систем высокоточного оружия и позволяет наносить быстрые удары по хорошо защищенным целям».

В конце декабря директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что в мире уже идет гонка гиперзвуковых вооружений. По его словам, в ней принимают участие около 10 стран, а Соединенные Штаты пытаются обострить конкуренцию под предлогом «соперничества великих держав».