Еще одна страна зарегистрировала «Спутник V»

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили применять в Северной Македонии. Регистрация прошла по ускоренной процедуре. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса „Спутник V“ в Республике Северная Македония. Регистрация препарата осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)» — приводит агентство текст сообщения фонда.

В РФПИ подчеркнули, что присоединение Северной Македонии к партнерству по нашей вакцине позволит спасти множество жизней в этой стране в период пандемии коронавируса.

На этой неделе регуляторы Лаоса, Шри-Ланки и Ирака разрешили использовать препарат от Центра имени Гамалеи в своих странах. После этого вакцина «Спутник V» вышла на второе место в мире по числу стран, одобривших применение вакцин от 2019-nCoV. Российский препарат зарегистрировали уже в 46 государствах, в которых живет более 1,2 миллиарда человек.

Как рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сотрудники дипломатического корпуса в Вене и местных международных организаций захотели привиться вакцинами от коронавируса, которые создали в России.