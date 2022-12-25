25 декабря 2022, 16:32
Первоначальной целью стрелка в Париже курды не были
France info: французская прокуратура не назвала курдов главной целью стрелявшего в Париже
Пожилой житель Франции, расстрелявший трех человек неподалеку от курдского центра в Париже, не намеревался изначально убить представителей этой языковой группы. Об этом говорится в распространенном заявлении прокуратуры, написало издание France info.
«Рано утром в пятницу он поехал в Сен-Дени с оружием, чтобы убить иностранцев. Однако на месте решил, что на улице слишком мало людей, а его одежда не подходит, чтобы быстро перезаряжать оружие», — отметили в ведомстве.
Реклама
Правоохранители сообщили, что у задержанного нашли билет на общественный транспорт, который подтверждает выводы следователей и показания стрелка.
Реклама
«После возвращения домой он пошел к улице Энгиен. Стрелявший утверждал, что никого из убитых не знал лично. Он лишь планировал потратить патроны и совершить самоубийство в конце», — добавили в ведомстве.
Стрельбу возле культурного центра устроил 69-летний житель Парижа, погибли три человека, еще трое получили ранения.
После нападения представители курдской диаспоры по Франции вышли на массовый митинг, который перерос в уличные беспорядки и столкновения с полицией.
Курды
Франция
Реклама
Реклама