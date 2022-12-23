Мир 23 декабря 2022, 18:43 Расстрелявший людей в Париже пенсионер действовал в одиночку Глава МВД Франции Дарманен: целью стрелка в Париже стала группа иностранцев РИА «Новости»

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Устроивший стрельбу по людям в 10-м округе Парижа мужчина не попадал в поле зрения спецслужб. Предварительно, он действовал в одиночку. Об этом в комментарии для прессы заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. Видео с его заявлением опубликовал телеканал BFTV в своих социальных сетях.

Министр добавил, что целью стрелка стала группа иностранцев, возможно курдов, но это пока не точная информация.

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«Стрелок, очевидно, хотел напасть на иностранцев. По предварительной информации, курдов, но окончательно говорить об этом рано», — заявил Дарманен.

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Стрельбу в десятом округе Парижа открыл 69-летний мужчина.

По последним данным французской прокуратуры, от полученных ран скончались три человека. Еще двух, в том числе стрелка, госпитализировали. Нападение произошло на улице Энгиен, где расположен курдский центр.

Полиция призвала жителей Парижа и гостей города отказаться от посещения 10-го округа на время работы криминалистов и медиков.