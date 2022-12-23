Мир 23 декабря 2022, 20:12 Беспорядки начались в Париже после стрельбы с тремя погибшими Полиция применила слезоточивый газ против устроивших беспорядки на месте стрельбы в Париже

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Переросшая в беспорядки протестная акция началась в 10-м округе Парижа, где в результате стрельбы 69-летнего мужчины погибли три человека. Как сообщила телекомпания BFMTV, протестная акция началась во время выступления главы МВД Франции Жеральда Дарманена.

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По предварительным данным, на улицу вышли члены курдской общины Парижа. Сначала они запели песни солидарности, а после начали выкрикивать антитурецкие лозунги.

Полиция начала разгон несанкционированного митинга, но собравшиеся начали бросать в правоохранителей камни. В результате силовики применили слезоточивый газ. Видео с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.

По данным прокуратуры Парижа, на месте в результате стрельбы погибли двое мужчин и женщина. Ранения получили три человека, в том числе сам нападавший. Врачи оценили состояние одного из пострадавших как критическое.

Стрельбу около курдского центра в на улице Энгиен устроил 69-летний мужчина, который ранее не попадал в поле зрения спецслужб. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что, вероятно, его целью были иностранцы. По предварительным данным, курды, но пока эта информация не подтвердилась.