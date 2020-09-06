Неизвестный газ распылили у Дворца независимости в Минске

Кто из сторон применил газ и по какой причине, пока не известно. Протестующие на некоторое время отошли в сторону, после чего снова подошли вплотную к оцеплению. В это время газ был распылен повторно, сообщил корреспондент агентства.

Протестующие у оцепления рядом с резиденцией кашляют и протирают глаза, у них сильно заложило нос и появилось ощущение жжения в горле, стало тяжело дышать. Никаких столкновений не последовало. Перед этим участники акции начали оставлять надписи на щитах ОМОН и ограждениях, сообщило РИА «Новости».

В МВД Белоруссии агентству сообщили, что не имеют информации об использовании слезоточивого газа милицией против участников акции оппозиции в Минске.

«Марш единства» начался в Минске утром 6 сентября. В столице закрыли сразу несколько станций метро. Поезда в подземке на этих участках следуют без остановок. Днем толпа протестующих дошла до резиденции Лукашенко. Рядом с Дворцом независимости силовики выставили оцепление, были выведены водометы. После в городе прошел дождь и белорусы постепенно направились к стеле «Минск — город-герой».

Акции протеста несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии проходят в Минске начиная с 9 августа, дня выборов президента. Александр Лукашенко победил на них, набрав более 80% голосов. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы с требованием отставки главы республики и проведения новых выборов.