Участники «Марша протеста» в Минске ушли от резиденции президента

За время пребывания у резиденции белорусы и силовики, стоящие за ограждениями, не участвовали в столкновениях, протестная акция проходила мирно, отметило агентство.

Около 16:00 начался дождь, поэтому протестующие постепенно начали расходиться. Спустя приблизительно час толпа заметно поредела, участники акции начали двигаться от резиденции Лукашенко.

Теперь протестующие направляются к стеле «Минск — город-герой» — одному из наиболее популярных пунктов сбора участников акций. Граждане продолжают скандировать протестные лозунги и бить в барабаны.

Число задержанных на протестных акциях в Белоруссии растет. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, сообщил ТАСС. При этом обстановка в столице остается контролируемой.

«Количество задержанных в ходе несанкционированных акций протестов увеличилось. Обстановка в целом контролируемая, сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме», — отметила она.

Ранее Чемоданова говорила, что на протестных акциях в Минске задержаны около 10 человек.

Толпа собралась у резиденции Лукашенко днем 6 сентября. Подходы к Дворцу независимости силовики перекрыли инженерными заграждениями и колючей проволокой. Там дежурили сотрудники ОМОНа, которые встали в оцепление со щитами, также были установлены водометы. Граждане скандировали оппозиционные лозунги.

Сама несанкционированная акция «Марш протеста» началась утром 6 сентября. В Минске закрыли сразу несколько станций метро для обеспечения безопасности. Поезда в подземке на этих участках следуют без остановок.

Протесты продолжаются в Белоруссии с 9 августа, они начались после оглашения результатов президентских выборов. На них победил Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы с требованием отставки главы республики и проведения новых выборов.