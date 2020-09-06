Участники «Марша протеста» дошли до минской резиденции Лукашенко

Толпа протестующих дошла до резиденции президента Александра Лукашенко в Минске. Рядом с Дворцом независимости силовики выставили оцепление.

По информации корреспондента ТАСС, рядом с резиденцией правоохранители уже вывели водометы. На проспекте Победителей выставляют ограждение, а ОМОН встал в оцепление со щитами. Таким образом протестующим преграждают путь к самому зданию.

Журналистов просят работать в жилетах с надписью «Пресса». Правоохранители проверяют у представителей прессы документы, после чего просят отойти от резиденции.

Ранее РИА «Новости» сообщало, что участники протестной акции уже дошли до оцепления на проспекте Независимости. Туда подогнали 10 БТР. Сама несанкционированная акция «Марш протеста» началась в Минске утром 6 сентября. В городе закрыли сразу несколько станций метро для обеспечения безопасности. Поезда в подземке на этих участках следуют без остановок.

Протесты продолжаются в Белоруссии с начала августа. Тогда в стране прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования вышли на улицы с требованием отставки главы республики и проведения новых выборов.