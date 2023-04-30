Мир 30 апреля 2023, 16:02 «Перестаньте оправдываться». В офисе Зеленского набросились с критикой на Меркель Подоляк раскритиковал Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт на Украине РИА «Новости»

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк подверг резкой критике слова, сказанные экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Он не согласился с ее заявлением о старании всеми силами предотвратить конфликт на Украине. Об этом Подоляк написал в Twitter.

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться», — отметил советник главы офиса Владимира Зеленского.

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Меркель в интервью Die Zeit призналась, что старалась предотвратить конфликт на Украине всеми средствами, бывшими в ее распоряжении. Она сочла верными дипломатические попытки урегулировать конфликт на Украине в рамках «минского процесса».

Ранее бывший канцлер ФРГ раскрыла, что Минские соглашения были обманом с целью накачать Украину оружием. Об этом политик заявила в интервью одному из немецких изданий в декабре 2022 года.