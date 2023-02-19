Мир 19 февраля 2023, 18:18 Перенос выборов в Турции назвали невозможным Habertürk: перенести выборы в Турции позже 18 июня невозможно РИА «Новости»

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Турция не имеет законодательных возможностей для переноса выборов президента страны на срок позже 18 июня. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Согласно информации, которую предоставил источник в партии, для переноса выборов на дату позже 18 июня необходимо внести поправки в конституцию. Кроме того, Центризбирком Турции не может принять решение о переносе голосования на другой срок.

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По данным телеканала, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, руководители основных партий и большая часть министров вернутся из зоны землетрясений в Анкару, где продолжат обсуждение календаря выборов.

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Правящая партия Турции также рассматривает разные варианты по всеобщим выборам в стране, однако намерений их перенести нет. Высшая избирательная комиссия проведет работу по голосованию с теми, кто переехал из зоны землетрясения. А также определит место голосования для оставшихся в пострадавших районах, чтобы избежать разногласий по этому вопросу.

Выборы в Турции запланировали на 14 мая. Масштабное землетрясение в стране негативно отразилось на политических перспективах Эрдогана. Население Турции обвиняет президента в неспособности защитить своих граждан, пострадавших от катаклизма.