Мир 18 февраля 2023, 21:27 Землетрясение не привело к пересмотру даты выборов в Турции Hürriyet: правящая партия Турции не планирует переносить грядущие выборы РИА «Новости»

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Правящая партия Турции рассматривает разные варианты по всеобщим выборам в стране, однако намерения и решения их перенести нет. Об этом говорится в материале газеты Hürriyet. Журналисты в статье ссылаются на источники.

«В Партии справедливости и развития (AK Parti) рассматриваются все варианты, но пока нет ни решения, ни намерения перенести выборы. Можно сказать, что президент Эрдоган выступает за проведение выборов 14 мая, а некоторые члены партии выступают за 18 июня», — следует из материала.

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Источники газеты утверждают, что у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана опасений по поводу выборов нет.

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«Высшая избирательная комиссия (YSK) проведет работу по голосованию тех, кто переехал из зоны землетрясения, или где будут голосовать те, кто остался в зоне землетрясения, чтобы избежать каких-либо разногласий по этим вопросам», — указал автор статьи Ханде Фырат.

Выборы в Турции намечены на 14 мая. Мощное землетрясение в стране крайне негативно сказалось на политических перспективах Эрдогана. Жители Турции обвиняют его в высокой коррупции и неспособности защитить людей, пострадавших от катаклизма. СМИ предполагают, что в случае падения рейтинга Эрдогана может вновь проснуться его оппозиция.