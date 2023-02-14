Мир 14 февраля 2023, 10:17 Землетрясение в Турции ухудшило политические перспективы Эрдогана РИА «Новости»: землетрясение негативно повлияло на политические перспективы Эрдогана РИА «Новости»

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Масштабное землетрясение в Турции крайне негативно сказалось на политических перспективах нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в материале РИА «Новости».

«Население Турции обвиняет президента в высокой коррупции и неспособности защитить своих граждан, пострадавших от катаклизма», — сказано в сообщении.

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Аналитики не исключили, что общее число погибших в землетрясении может вырасти до 100 тысяч человек. При этом Турции сейчас помогают около 70 стран, среди которых Швеция, Армения и Греция, с которыми у нее исторически напряженные отношения.

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«В случае падения рейтинга нынешнего президента оппозиция Эрдогана может вновь проснуться. В таком случае ближайшие выборы на пост главы государства можно сравнить с войной, они пройдут в жесткой конкурентной борьбе», — добавили авторы материала.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 в юго-восточной части Турции произошло 6 февраля. Эффект от подземных толчков сравнивали с одновременным взрывом 500 атомных бомб.

Согласно последней официальной информации, в результате землетрясения погибли около 32 тысяч человек.