14 февраля 2023, 10:17
Землетрясение в Турции ухудшило политические перспективы Эрдогана
РИА «Новости»: землетрясение негативно повлияло на политические перспективы Эрдогана
Масштабное землетрясение в Турции крайне негативно сказалось на политических перспективах нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом говорится в материале РИА «Новости».
«Население Турции обвиняет президента в высокой коррупции и неспособности защитить своих граждан, пострадавших от катаклизма», — сказано в сообщении.
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Аналитики не исключили, что общее число погибших в землетрясении может вырасти до 100 тысяч человек. При этом Турции сейчас помогают около 70 стран, среди которых Швеция, Армения и Греция, с которыми у нее исторически напряженные отношения.
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«В случае падения рейтинга нынешнего президента оппозиция Эрдогана может вновь проснуться. В таком случае ближайшие выборы на пост главы государства можно сравнить с войной, они пройдут в жесткой конкурентной борьбе», — добавили авторы материала.
Мощное землетрясение магнитудой 7,7 в юго-восточной части Турции произошло 6 февраля. Эффект от подземных толчков сравнивали с одновременным взрывом 500 атомных бомб.
Согласно последней официальной информации, в результате землетрясения погибли около 32 тысяч человек.
Турция
Реджеп Эрдоган
Землетрясение на юге Турции
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