Армения и Азербайджан соблюдают режим прекращения огня на всей территории Нагорного Карабаха. После ввода в зону конфликта российских миротворцев зафиксировали единственное нарушение перемирия в Гадрутском районе 11 декабря. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. 11 декабря в Гадрутском районе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Действиями российских миротворцев возможность дальнейшего обострения обстановки была пресечена», — говорится в сообщении официального сайта ведомства.

В Минобороны напомнили, что наши военные помогают людям вернуться домой после войны, им оказывают гуманитарную помощь. Миротворцы восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры, которые пострадали во время боевых действий.

«За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев. Всего в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулся 38 341 человек», — добавили в министерстве.

Сегодня министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян прилетел в Москву и обсудил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию в Нагорном Карабахе. Накануне армянское военное ведомство сообщило о новом наступлении Азербайджана в направлении двух карабахских сел.