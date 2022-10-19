Переименование улицы Бандеры в Виннице объяснили дерусификацией | 360°

Мир 19 октября 2022, 06:59 Переименование улицы Бандеры в Виннице объяснили дерусификацией Улицу Степана Бандеры в Винницкой области переименовали в Логанскую wikipedia

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Власти поселка Тывров в Винницкой области Украины решили переименовать улицу Степана Бандеры в Логанскую. Депутат Верховной рады Софья Федина опубликовала в своем Telegram-канале решение сельсовета.

«В Винницкой области переименовали улицы Степана Бандеры и Галицкой армии „в связи с необходимостью из-за агрессии РФ против Украины в соответствии с Рекомендациями уполномоченного по защите государственного языка“», — написала она.

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В таблице с изменениями указали еще два пункта. Улицу Галицкой армии переименовали в Казацкую, а Владимира Очеретного — в улицу Независимости. Эти изменения объяснили планами менять топонимы, связанные с Россией, историей Российской империи и СССР.

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В мае переименование улиц приостановили в Киеве. Первый заместитель главы городской администрации Николай Поворозник заявил, что процесс замедлят, будут принимать решения постепенно и в соответствии с законом. Обратный дерусификации процесс запустили на освобожденных территориях. Например, в Мелитополе улицу в честь националиста Дмитрия Донцова переименовали в Павла Судоплатова, в честь советского разведчика.