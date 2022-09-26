Депутат Госдумы Михаил Шеремет шокирован образцами детских книг на Украине: Бандера, русофобия | 360°

Мир 26 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Детские книги о Бандере и русофобия. Почему спецоперация на Украине была необходима Политолог Бредихин: работа по насаждению русофобии на Украине началась еще при СССР РИА «Новости»

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Школьные учебники, которые ранее навязывали жителям Запорожской области, повергли в шок депутата Госдумы Михаила Шеремета. В книгах героизировали лидера украинского националистического движения Степана Бандеру, сотрудничавшего с нацистской Германией. Эксперты уверены, что национализм на Украине возрождали сознательно, поэтому спецоперация была необходима.

Героизация Бандеры в украинских учебниках

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет посетил одну из библиотек в Запорожской области, где находится как международный наблюдатель.

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«К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещенной в России „Украинской повстанческой армии“ (УПА*), где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры», — процитировало Шеремета РИА «Новости».

Сейчас эти книги и пособия изъяли, но еще недавно на них воспитывали подрастающие поколение. Бандера был лидером «Организации украинских националистов»* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — «Украинской повстанческой армии»*, сформированной в 1942 году. Ее целью провозгласили борьбу за независимость Украины, участники воевали против советских войск и сотрудничали с гитлеровцами.

«И после этого кто-то еще смеет говорить, что на Украине не было неонацизма», — подчеркнул депутат.

Сознательное возрождение национализма

На Украине не только культивировали русофобию, но и сознательно возрождали национализм в виде бандеровского фашизма. Об этом «360» рассказал директор Центра прикладной социологии и политологи Геннадий Подлесный.

«Мы привыкли говорить, что фашизм итальянский или немецкий. В данном случае фашизм бандеровский. Им занимались с детского сада: конкурсы рисунков, прославляющие Бандеру и бандеровцев, перевернутое сознание. Сейчас, когда наши бойцы берут пленных, те с удивлением узнают, что Бандера служил Гитлеру, что имел офицерский чин СС», — отметил он.

По словам Подлесного, некоторые представители ВСУ даже удивляются, что Крымский мост не голограмма. Это результат того, что в течение 30 лет украинцы учились по новым учебникам, переписанным в угоду бандеровскому националистическому государству.

«Это, конечно, весьма печально. Мы можем предположить, что если хоть какая-то часть Украины останется под влиянием нынешнего режима, эта псевдоистория будет вдалбливаться не одному, а многим поколениям. Поэтому у нас нет выхода, кроме того, о котором говорил Владимир Путин», — подчеркнул эксперт.

РИА «Новости»

Спецоперации было не избежать

Подлесный уверен, что единственный выход — денацификация, демилитаризация Украины. Поэтому союзным силам придется идти до Львова, отметил собеседник «360». Без СВО вскоре у границ России выросло бы государство, заточенное против соседа.

С учетом того, что Украина нужна Западу только как ударная сила против России, у украинцев шансов уцелеть где-то в промежутке между Западом и Востоком не было. Их бы все равно вытолкали на Восток. И нам пришлось бы сражаться с людьми, которые были бы уверены, что воюют с орками, нелюдьми и так далее. Это придавало бы еще большую ожесточенность боям Геннадий Подлесный.

Схожую точку зрения высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Он напомнил, что развивать русофобские настроения на Украине начали еще при советской власти. Речь идет о бандеровском подполье, заложившем плоды для формирования антироссийской образовательной системы в 1991 году.

«Безусловно, мы уже имеем кучу доказательств того, что специальная военная операция была необходима. То, что образовательная система была направлена против русских, — действительно факт. Поэтому то, что сейчас происходит, — это борьба с человеконенавистнической идеологией, ей не 30 лет, а гораздо больше. Это прямой правопреемник той самой идеологии, которая была у нацистской Германии», — подытожил собеседник «360».

* Запрещенные в России экстремистские организации.

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