Переговоры Зеленского и Эрдогана стартовали во Львове

Президенты Турции и Украины — Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский — начали переговоры во Львове. Об этом сообщил телеканал A Haber.

«Переговоры Эрдогана и Зеленского начались во Львове», — заявил телеканал.

Эрдоган 18 августа прилетел во Львов для встречи с Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Турецкие СМИ со ссылкой на дипломатические источники написали, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с российским президентом Владимиром Путиным. При этом турецкий телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщал, что Зеленский и Путин могут на переговорах определить дорожную карту по Украине.

Турецкий политолог Мехмет Сейфаддин Арол предположил, что миссия президента Турции во Львове — образумить украинские власти. По его словам, Эрдоган, возможно, будет говорить о риске ядерной войны, продовольственном и энергетическом кризисах.