Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров во Львове может предложить лидеру Украины Владимиру Зеленскому организовать его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую информацию распространил телеканал A Haber.

По данным источников канала, ожидается, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным, написало РИА «Новости».

Телеканал CNN Turk также со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Путин и Зеленский могут провести переговоры для определения дорожной карты по Украине. Затем, по их словам, делегации могут начать работу по воплощению в жизнь принятого плана.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша состоится во Львове 18 августа. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что Эрдоган и Гутерриш могут попытаться убедить Зеленского пойти на дипломатическое урегулирование и оставить планы захвата освобожденных территорий. По его словам, Зеленский откажется от любой мирной инициативы.