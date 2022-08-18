Названа миссия, с которой Эрдоган прилетел на Украину

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган приехал на Украину с определенной целью — образумить украинские власти и объяснить реальные угрозы, связанные с ядерной, энергетической и продовольственной безопасностью. Такое мнение высказал председатель Центра кризисных и политических исследований (Анкара), профессор Мехмет Сейфаддин Арол.

По его словам, Эрдоган прекрасно знает позицию России.

«Сегодня во Львове у него будет миссия — образумить [украинские власти] <…> Ведь на кону глобальный продовольственный кризис, а также риски ядерной войны», — сказал Арол в комментарии РИА «Новости».

Эксперт считает, что удачные переговоры по зерновому вопросу сформировали атмосферу, когда уже можно найти некоторые точки соприкосновения. В итоге это послужит международному и региональному миру. При этом он отметил, что ситуация с Запорожской АЭС увеличила риск атомной угрозы.

«Турция постарается детально объяснить украинской стороне угрозы относительно энергетической, продовольственной, а также ядерной безопасности с региональной и международной точек зрения», — заявил Арол.

Реджеп Эрдоган 18 августа прилетел во Львов для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом сообщила газета Yeni Şafak.