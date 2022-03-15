В офисе Зеленского рассказали, когда может быть достигнуто мирное соглашение с Россией

Мирное соглашение между Украиной и Россией при наилучшем сценарии развития событий может быть достигнуто в течение одной-двух недель, самое позднее — в мае. Такое мнение выразил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала юриста Марка Фейгина.

«Сейчас вилка, сейчас или в течение недели-двух быстро будет мирное соглашение с отводом войск, со всем остальным… или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда», — приводит его слова РИА «Новости».

Российско-украинские переговоры по ситуации на Украине возобновятся во вторник, 15 марта. Днем 14 марта украинская и российская делегации провели переговоры в видеоформате. До этого три раунда российско-украинских переговоров прошли в формате личных встреч. Все они состоялись в Белоруссии.

В обсуждении урегулирования конфликта в Донбассе украинская делегация взяла техническую паузу до 15 марта.