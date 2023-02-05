Важное 05 февраля 2023, 11:47 Переговоры по Украине прервал Запад Экс-премьер Израиля Беннет: переговоры по урегулированию ситуации на Украине прервал Запад РИА «Новости»

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Переговоры по урегулированию ситуации на Украине прервали страны Запада. Об этом заявил бывший премьер Израиля Нафтали Беннет в интервью, запись которого политик опубликовал на своем YouTube-канале.

«Все мои действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией… Они прервали переговоры», — отметил экс-премьер Израиля.

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По его утверждению, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться».

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Также экс-премьер Израиля сообщил об обещании президента России Владимира Путина не устранять Зеленского.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц опроверг угрозы Путина Германии в ходе телефонных переговоров. Канцлеру напомнили заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Путин якобы лично угрожал ему по телефону. На что Шольц ответил, что ни Германии, ни ему российский лидер не угрожал.